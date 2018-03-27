Сенатор Петренко предложила наказывать за фейки о трагедии в Кемерово

21:04 27 марта 2018 0

Валентина Петренко требует наказания для пользователей за слухи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию о трагедии в Кемерове. По ее мнению, отвечать по закону должны и те, кто репостит чужие фейковые публикации.

«Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать. Мы все переживаем о том, что случилось. Приходят письма и звонки, в том числе из-за рубежа. Люди говорят о помощи, и в этот момент появляются фейки, в которых говорится о сотнях погибших. Этому должна быть дана оценка», — цитирует сенатора ТАСС.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. После трагедии в соцсетях стали распространяться заявления, что на самом деле погибших было гораздо больше. Автором части подобных вбросов был назван украинский пранкер Евгений Вольнов.