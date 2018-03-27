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27 марта 2018
21:04  27 марта 2018 0

Сенатор Петренко предложила наказывать за фейки о трагедии в Кемерово

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кадыров рамзан, петренко валентина
Валентина Петренко требует наказания для пользователей за слухиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Сенатор Валентина Петренко предложила наказывать пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию о трагедии в Кемерове. По ее мнению, отвечать по закону должны и те, кто репостит чужие фейковые публикации.

«Сегодня происходят страшные вещи, когда на случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать. Мы все переживаем о том, что случилось. Приходят письма и звонки, в том числе из-за рубежа. Люди говорят о помощи, и в этот момент появляются фейки, в которых говорится о сотнях погибших. Этому должна быть дана оценка», — цитирует сенатора ТАСС.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. После трагедии в соцсетях стали распространяться заявления, что на самом деле погибших было гораздо больше. Автором части подобных вбросов был назван украинский пранкер Евгений Вольнов.

Игорь Чукреев
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