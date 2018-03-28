В Екатеринбурге в среду, 28 марта, в районе двух часов ночи произошло ограбление Сбербанка России по адресу Титова 22. Согласно предварительной информации, злоумышленников было двое.
Одного из преступников удалось задержать, а второй смог скрыться с украденной суммой денежных средств. По всей видимости, грабители смогли проникнуть в помещение взломав окно с торца здания. После этого, с помощью взрывного устройства они взломали хранилище. Злоумышленники были в масках, чтобы их не смогли распознать на камерах внутреннего наблюдения, передают «Ночные новости».
Взрыв автоматически запустил сигнализацию и уже через несколько минут на место прибыла группа быстрого реагирования. Очевидцы инцидента сообщают, что была перестрелка. Во всяком случае, на фотографиях отчетливо видно, как одна из пуль пробила окно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.