Власти ужесточат требования к пожарной безопасности после трагедии в Кемерове

08:43 28 марта 2018 3

Министр Абызов предложил ввести онлайн-мониторинг систем противопожарной безопасности «ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»

Представители МЧС и министр открытого правительства Михаил Абызов предложили усилить меры пожарной безопасности после страшной трагедии в Кемерове. По их мнению, за состоянием противопожарных систем следует следить в онлайн-режиме, проверку объектов на предмет пожарной безопасности должны вернуть в спасательное ведомство, а проверять на безопасность следует не конкретного арендатора помещения, а объекты в целом.

На заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности в Доме правительства во вторник, 27 марта, Абызов предложил запустить онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах. По его мнению, за состоянием систем оповещения и пожаротушения нужно следить в режиме реального времени, пишет РБК. Одной из причин гибели людей в торговом центре в Кемерове стали закрытые аварийные выходы.

Замминистра МЧС Сергей Кададов также предложил вернуть в МЧС права на участие в пожарном надзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. С 2006 года эти аспекты находятся в ведении государственного строительного надзора. Сейчас объект проходит противопожарную проверку только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Еще одна проблема, которую подняли на совещании, — невозможность проверять объект целиком. В торговых центрах множество арендаторов, которых от проверок защищает закон о защите прав юридических лиц, на них распространяются так называемые надзорные каникулы. Проверка может проводиться только в отношении юрлица, но не в отношении объекта.

Ранее стало известно, что пожарную сигнализацию в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» отключили за 15 минут до возгорания, напоминает «Национальная служба новостей». Об этом заявил директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, занимающийся обслуживанием системы. Кроме того, задержанный охранник сгоревшего ТЦ, по его словам, не раз пытался донести до руководства информацию о нарушениях, уточняет «Федеральное агентство новостей». Однако его слова не были услышаны. Напомним, в страшном пожаре в ТРК «Зимняя вишня» по официальным данным погибли 64 человека, из которых 41 ребенок. 28 марта объявлен днем всероссийского траура по погибшим в пожаре в Кемерове.