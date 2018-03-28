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28 марта 2018
10:07  28 марта 2018 0

В Кемерове начались церемонии прощания с погибшими при пожаре. ВИДЕО

Прощания в городе будут проходить целый день«ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В среду, 28 марта, кемеровчане прощаются с 13 жертвами трагедии. Первая церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его сыном состоялась в зале муниципального предприятия «Спецбюро». Она началась в 09:00 по местному времени. Попрощаться с погибшими пришли супруга Антона, родственники и друзья.

По словам близких, усопших кремируют. Отмечается, что похороны остальных погибших в трагедии в каждой семье проходят отдельно, общего сбора не планируется. Траурные мероприятия с теми из погибших, тела которых уже опознали, будут проходить целый день, пишет «Федеральное агентство новостей».

Людей похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном № 5. В Томске также состоится захоронение двух учеников местного лицея № 7 — мальчика и его сестры. Они учились в шестом и первом классах, сообщает телеканал 360.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание произошло на четвертом этаже здания, где располагалось несколько кинозалов и детские игровые площадки. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура.

Иван Шестак
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