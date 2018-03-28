Фонд поддержки предпринимателей оказал содействие уральскому банку

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Югры выделил ДО № 11 «Сургутский» ПАО «Запсибкомбанк» 30% из бюджета по залоговому обеспечению малого и среднего бизнеса. Об этом стало известно во время заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Помимо этого на заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в 2018 году в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016—2030 годы» и итоги деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры за 2017 год, а также перспективные проекты 2018-го.
«Мы рады, что от гарантийного Фонда поддержки предпринимательства Югры в 2018 году Запсибкомбанку выделено 30%. Это говорит о плотном и надежном партнерстве», — комментирует директор ДО «Сургутский» Ирина Стельмах.