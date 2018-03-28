Из-за гриппа в Тюменской области закрывают школы и детсады

За неделю в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболели 16,5 тысяч человек. Ряд общеобразовательных учреждений решено закрыть на карантин. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Врачи подсчитали, что с 19 по 25 марта в регионе с жалобами на температуру, кашель, насморк и головную боль обратились 16, 5 тысяч человек, из них 10,5 тысяч человек — жители Тюмени. В основном это дети. При этом специалисты Роспотребнадзора отметили, что в большинству обратившихся диагностировали ОРВИ. В регионе полностью закрыты на карантин одна школа и один детский сад. Что касается взрослых, врачи рекомендовали заболевшим гриппом уральцам изолировать себя от контакта с окружающими, в том числе избегать работы в коллективах.
Как ранее сообщало «URA.RU», эпидемия гриппа началась в Югре. Округ второй раз за последние два месяца закрывает на карантин детские учебные учреждения. В феврале было полностью закрыто около сотни школ, карантин также вводили в колониях.