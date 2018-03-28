{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Тюменской области
10:44  28 марта 2018 1

Из-за гриппа в Тюменской области закрывают школы и детсады

Вакцинация от гриппа. Челябинск, медсестра, лекарство, укол, шприц, игла, медицина, врач
Врачи советуют изолировать больныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболели 16,5 тысяч человек. Ряд общеобразовательных учреждений решено закрыть на карантин. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Врачи подсчитали, что с 19 по 25 марта в регионе с жалобами на температуру, кашель, насморк и головную боль обратились 16, 5 тысяч человек, из них 10,5 тысяч человек — жители Тюмени. В основном это дети. При этом специалисты Роспотребнадзора отметили, что в большинству обратившихся диагностировали ОРВИ. В регионе полностью закрыты на карантин одна школа и один детский сад. Что касается взрослых, врачи рекомендовали заболевшим гриппом уральцам изолировать себя от контакта с окружающими, в том числе избегать работы в коллективах.

Как ранее сообщало «URA.RU», эпидемия гриппа началась в Югре. Округ второй раз за последние два месяца закрывает на карантин детские учебные учреждения. В феврале было полностью закрыто около сотни школ, карантин также вводили в колониях.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров