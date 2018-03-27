09:42 27 марта 2018 0

В Югре вводят карантин в школах из-за новой волны гриппа и ОРВИ Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО снова начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен на 6%, сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, почти 75% заболевших — дети. Больше 300 человек госпитализированы. В Урае фиксируется уровень заболеваемости, который в два раза выше, чем в среднем по округу. Непростая ситуация с ростом заболеваемости сложилась в Нефтеюганске, Кондинском, Ханты-Мансийском, Березовском районах, а также в Сургуте и Нижневартовске.

В Югре снова вводят карантин в учебных и дошкольных заведениях — закрыты 11 школ в Радужном и одна в Ханты-Мансийском районе, частично закрыты 18 классов в 11 школах в разных муниципалитетах ХМАО, а также введен неполный карантин в 16 детских садах.

Как ранее сообщало «URA.RU», первая волна гриппа и ОРВИ пришла в регион в феврале. Тогда были полностью закрыты порядка сотни школ, карантин также вводили в колониях.