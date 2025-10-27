Актеры Тюменского драмтеатра посвятили песню подследственному экс-директору

Нового директора в Тюменском драмтеатре не могут назначить с мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Актеры Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) посвятили песню экс-директору Сергею Осинцеву, который с июля 2024 года находится под следствием по делу о мошенничестве на 30 млн рублей. Клип на трек был опубликован в паблике «Тюменский Большой Драматический Театр — FanClub» соцсети «ВКонтакте».

«Не надо грустить, он вернулся. Он вновь вместе с нами, он рядом. Хоть мир и перевернулся, он все восстановит, все станет, как надо. Осинцев — наш великолепный, Сергей наш Вениаминыч, Осинцев вернулся — так надо, билет не забудьте купить», — поется в песне.

Клип на композицию был опубликован после того, как Сергей Осинцев возобновил работу в театре. В июле 2024 года следствие запретило ему появляться в ТБДТ: по делу о мошенничестве он сначала находился под домашним арестом, а затем — под запретом определенных действий. В сентябре Осинцеву смягчили меру пресечения до подписки о невыезде. После этого экс-директор смог вернуться в театр в качестве актера и экскурсовода.

