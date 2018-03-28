На место прибыли пожарные
В центре Кургана в ночь на среду, 28 марта загорелся банкомат. Фото очевидцев с места события публикует «Уральский меридиан».
Случайные прохожие запечатлели, как пожарные ликвидируют возгорание на улице Гоголя у Центральной площади. Очевидцы сообщили «URA.RU», что возле банкомата было много спецслужб, место оцепили. В пресс-службе областного УМВД со ссылкой на региональное МЧС отметили, что возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.
На место возгорания прибыло несколько пожарных машин. Информацию о взрыве, которую распространили некоторые региональные СМИ, силовые структуры опровергают.