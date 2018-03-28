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28 марта 2018
11:27  28 марта 2018 1

Паблик MDK извинился за ложь о сотнях погибших в Кемерове

Акция памяти жертв пожара в Кемерове возле памятника Орленку на Алом поле. Челябинск, цветы, траур, скорбь, свечи, кемерово, игрушки
В результате трагедии погиб 41 ребенокФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Популярное сообщество в социальных сетях MDK извинилось за распространение не соответствующей действительности информации о количестве погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сообщение администраторы паблика разместили в Twitter.

Пост стал ответным твитом на предыдущую публикацию, в которой говорилось о нескольких сотнях жертв, сообщает Nation News. «Извиняемся, если наши твиты могли принести вам страдания или напугать», — следует из обращения сообщества. Отметим, что на twitter-аккаунт MDK подписаны более двухсот тысяч человек. В целом с учетом аудитории на других платформах это один из крупнейших информационно-развлекательных ресурсов Рунета, передает «Ридус».

Владелец и гендиректор SMM-агентства GreenPR, специалист в области Social Media Дамир Халилов считает, что многие паблики, распространявшие фейки о трагедии, не последуют примеру MDK. «У блогеров и администраторов сообществ в соцсетях моральный порог понижен. Они часто совершают информационные вбросы и не извиняются за них даже после появления опровержения. Хорошо, что MDK поступили не так, но, думаю, многие не последуют его примеру». Специалист также добавил, что онлайн-сообщество обязано сформировать позицию по отношению к пабликам, которым не хватило совести или мужества принести извинения за информацию, не соответствующую действительности. Такие сообщества должны быть «нерукопожатыми», резюмировал Халилов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что украинский пранкер Евгений Вольнов запустил слух о более чем трехстах погибших, основываясь на собственных подсчетах мест в кинозалах ТЦ «Зимняя вишня». После этого сенатор Валентина Петренко призвала наказывать людей за распространение фейков о пожаре в Кемерове. По ее словам, спекулировать на трагедии — преступление.

Пожар в торговом центре Кемерова произошел 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, 41 из них — дети. 28 марта указом президента РФ объявлено днем национального траура.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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