Паблик MDK извинился за ложь о сотнях погибших в Кемерове

Популярное сообщество в социальных сетях MDK извинилось за распространение не соответствующей действительности информации о количестве погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сообщение администраторы паблика разместили в Twitter.
Пост стал ответным твитом на предыдущую публикацию, в которой говорилось о нескольких сотнях жертв, сообщает Nation News. «Извиняемся, если наши твиты могли принести вам страдания или напугать», — следует из обращения сообщества. Отметим, что на twitter-аккаунт MDK подписаны более двухсот тысяч человек. В целом с учетом аудитории на других платформах это один из крупнейших информационно-развлекательных ресурсов Рунета, передает «Ридус».
Владелец и гендиректор SMM-агентства GreenPR, специалист в области Social Media Дамир Халилов считает, что многие паблики, распространявшие фейки о трагедии, не последуют примеру MDK. «У блогеров и администраторов сообществ в соцсетях моральный порог понижен. Они часто совершают информационные вбросы и не извиняются за них даже после появления опровержения. Хорошо, что MDK поступили не так, но, думаю, многие не последуют его примеру». Специалист также добавил, что онлайн-сообщество обязано сформировать позицию по отношению к пабликам, которым не хватило совести или мужества принести извинения за информацию, не соответствующую действительности. Такие сообщества должны быть «нерукопожатыми», резюмировал Халилов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что украинский пранкер Евгений Вольнов запустил слух о более чем трехстах погибших, основываясь на собственных подсчетах мест в кинозалах ТЦ «Зимняя вишня». После этого сенатор Валентина Петренко призвала наказывать людей за распространение фейков о пожаре в Кемерове. По ее словам, спекулировать на трагедии — преступление.
Пожар в торговом центре Кемерова произошел 25 марта. По последним данным, погибло 64 человека, 41 из них — дети. 28 марта указом президента РФ объявлено днем национального траура.