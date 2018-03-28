Украинский пранкер объяснил, зачем врал о 300 погибших в Кемерове

07:37 28 марта 2018 0

Евгений Вольнов по-своему посчитал ФОТО: Pikabu

Украинский пранкер Евгений Вольнов объяснил «розыгрыш» с сотнями погибших в Кемерово. Телефонный обманщик настаивает, что основывался на собственных подсчетах жертв трагедии.

Вольнов подтвердил РБК, что выкладывал ролики о «300 погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на своем YouTube-канале. При этом он заявил, что сделал это, руководствуясь «собственными подсчетами». «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», — сообщил Вольнов. При этом пранкер подчеркнул, что он «единственный, кто говорит правду и не боится этого».

Аудиозапись телефонного разговора Вольнова с работником кемеровского морга появилась на YouTube-канале пранкера 25 марта. Ролик называется «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“». В нем Вольнов под видом сотрудника МЧС звонит в кемеровский морг и интересуется, есть ли места для «300 погибших» в сгоревшем ТЦ.

Побывавший в столице Кузбасса президент Владимир Путин призвал не верить данным из соцсетей о жертвах пожара, отметив, что они «зачастую бывают недостоверными». Инициативная группа жителей Кемерово, посетившая морг, больницы и хладокомбинат, убедилась, что данные о 300 трупах — фейк.

Сенатор Валентина Петренко призвала наказывать людей за распространение фейков о трагедии в Кемерове. «На случившемся горе пытаются сделать некоторые вбросы и спекулировать на этом. Я считаю, что это такое же преступление, как допустили те, по вине кого случилась такая беда. За это нужно отвечать», — цитирует Петренко «Федеральное агентство новостей». В Следственном комитете России сообщили, что действиям украинского пранкера Вольнова, распространившего заведомо ложную информацию о количестве жертв при пожаре в Кемерово, будет дана правовая оценка.

В Кемерове 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» произошел страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Причиной трагедии Путин назвал «преступную халатность и разгильдяйство». В стране 28 марта объявлено днем траура.