От престарелой матери Скрипаля скрывают отравление сына

11:19 28 марта 2018 0

Елене Яковлевне 90 лет и она не смотрит телевизор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна, ничего не знает об отравлении сына. Об этом рассказала племянница экс-полковника Виктория. По ее словам, пожилая женщина на протяжении года не пользуется СМИ.

«Мы живем все вместе, у нее своя комната. После того как умер ее первый сын, она упала, сломала бедро, полтора года не ходила. И теперь у нее такой маршрут: от своей комнаты до туалета и обратно», — цитирует «Национальная служба новостей» Викторию. По ее словам, тетя не смотрит телевизор уже на протяжении года, добавив, что родственники постараются сделать так, чтобы она не узнала об отравлении сына «до последнего момента».

Кроме того, Виктория пояснила, что не хочет, чтобы между Великобританией и Россией развивался конфликт, «чтобы все это происходило из-за моей семьи», — подчеркнула племянница экс-полковника Скрипаля. Женщина также попросила проявить в связи с этой историей сочувствие к остальным членам ее семьи, сообщает телеканал 360.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия в ответе за случившееся, и выслала из Британии российских дипломатов.