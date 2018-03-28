{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
11:19  28 марта 2018 0

От престарелой матери Скрипаля скрывают отравление сына

Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург
Елене Яковлевне 90 лет и она не смотрит телевизорФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна, ничего не знает об отравлении сына. Об этом рассказала племянница экс-полковника Виктория. По ее словам, пожилая женщина на протяжении года не пользуется СМИ.

«Мы живем все вместе, у нее своя комната. После того как умер ее первый сын, она упала, сломала бедро, полтора года не ходила. И теперь у нее такой маршрут: от своей комнаты до туалета и обратно», — цитирует «Национальная служба новостей» Викторию. По ее словам, тетя не смотрит телевизор уже на протяжении года, добавив, что родственники постараются сделать так, чтобы она не узнала об отравлении сына «до последнего момента».

Кроме того, Виктория пояснила, что не хочет, чтобы между Великобританией и Россией развивался конфликт, «чтобы все это происходило из-за моей семьи», — подчеркнула племянница экс-полковника Скрипаля. Женщина также попросила проявить в связи с этой историей сочувствие к остальным членам ее семьи, сообщает телеканал 360.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия в ответе за случившееся, и выслала из Британии российских дипломатов.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров