В пермской гимназии произошел пожар

В гимназии №33 в Перми в ночь на среду произошло возгорание. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.
Сигнал о возгорании в пермской школе поступил на пульт пожарной охраны около четырех часов утра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. Предполагается, что оно произошло в учительской на первом этаже. Сработала автоматическая система «Стрелец-Мониторинг», и уже через пару минут на место прибыли 13 единиц спецтехники и 32 пожарных, уточняет портал properm.ru.
Пожарным удалось сразу установить источник задымления, они быстро разбили окно и потушили огонь. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание. Сейчас все гимназисты находятся на каникулах.