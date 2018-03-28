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Главные новости Пермского края
15:33  28 марта 2018 1

В пермской гимназии произошел пожар

Возгорание в гимназии №33 удалось быстро потушитьФото: school33-perm.ru

В гимназии №33 в Перми в ночь на среду произошло возгорание. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание.

Сигнал о возгорании в пермской школе поступил на пульт пожарной охраны около четырех часов утра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. Предполагается, что оно произошло в учительской на первом этаже. Сработала автоматическая система «Стрелец-Мониторинг», и уже через пару минут на место прибыли 13 единиц спецтехники и 32 пожарных, уточняет портал properm.ru.

Пожарным удалось сразу установить источник задымления, они быстро разбили окно и потушили огонь. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание. Сейчас все гимназисты находятся на каникулах.

Дарья Корчак
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