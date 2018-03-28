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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
15:49  28 марта 2018 1

По обвинению в терроризме осужден еще один ученик бывшего курганского имама

Приговор бывшему имаму Али Якупову. Курган, якупов али
Сам бывший имам Али Якупов привлекался к уголовной ответственности, но был оправданФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд вынес приговор третьему ученику бывшего имама Соборной мечети Кургана Ахмеду Табукову. Ему предстоит провести два года в колонии-поселении, сообщили «URA.RU» в УФСБ России по Курганской области.

Ахмеда Табукова судили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), как и двух других последователей бывшего имама Али Якупова — жителей Кургана Магомедова и Каримова. Однако последним удалось отделаться штрафом в 200 тысяч рублей. Как и Магомедов с Каримовым, Табуков на своей странице «ВКонтакте» размещал материалы, призывающие к борьбе исламистов против всех людей, исповедующих иные религии — с оправданием убийств «неверных» и суицидального терроризма.

24-летний Ахмед Табуков в своих показаниях пояснил, что регулярно посещал курганскую мечеть, где в 2016 году познакомился с имамом Али Якуповым. Якупов, по его словам, затрагивал в своих беседах с посетителями темы джихада и военного конфликта в Сирии. Постепенно Табуков начал интересоваться деятельностью запрещенного в России «Исламского государства» и отпустил бороду. Наиболее понравившиеся видеозаписи на эту тему он копировал к себе на страницу, якобы не зная об уголовной ответственности за это. К примеру, разместил видеоролики с оправданием практики массовых убийств сирийскими террористами и призывами сражаться на их стороне.

Как уже сообщало «URA.RU», бывший имам курганской Соборной мечети Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения»), однако был оправдан. После судебного разбирательства он покинул Курганскую область.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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