{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 марта 2018
17:25  28 марта 2018 0

Савченко разделась, чтобы баллотироваться в президенты Украины. ВИДЕО

Савченко начала предвыборную кампанию за год до голосованияФото: golos_ameriki, Instagram

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко опубликовала агитационный предвыборный ролик. Скандальный политик заявила, что планирует баллотироваться в президенты страны.

«Когда проходят выборы на Украине, граждане проигрывают их политикам и олигархам. <…> Придет время — и я стану кандидатом в президенты Украины», — сказала Савченко. На кадрах политик находится в темной комнате напротив панорамного окна. На улице идет снег. Она подходит к стеклу и снимает вышиванку. Политический текст депутат зачитывает, переодеваясь в военную одежду.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Глава страны будет избран путем всенародного голосования.

22 марта Савченко была арестована на 59 дней без права внесения залога, напоминает портал «Утро.ру». По данным Генпрокуратуры, она занималась переправкой оружия с Донбасса в Киев для организации теракта в здании Верховной Рады. Младшая сестра депутата — Вера — заявила, что ее родственницу держат в холодной камере, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров