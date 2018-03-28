17:25 28 марта 2018 0

Савченко начала предвыборную кампанию за год до голосования Фото: golos_ameriki, Instagram

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко опубликовала агитационный предвыборный ролик. Скандальный политик заявила, что планирует баллотироваться в президенты страны.

«Когда проходят выборы на Украине, граждане проигрывают их политикам и олигархам. <…> Придет время — и я стану кандидатом в президенты Украины», — сказала Савченко. На кадрах политик находится в темной комнате напротив панорамного окна. На улице идет снег. Она подходит к стеклу и снимает вышиванку. Политический текст депутат зачитывает, переодеваясь в военную одежду.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Глава страны будет избран путем всенародного голосования.

22 марта Савченко была арестована на 59 дней без права внесения залога, напоминает портал «Утро.ру». По данным Генпрокуратуры, она занималась переправкой оружия с Донбасса в Киев для организации теракта в здании Верховной Рады. Младшая сестра депутата — Вера — заявила, что ее родственницу держат в холодной камере, пишет сайт «Подмосковье сегодня».