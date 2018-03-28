Уральский депутат обвинил ФНС в торговле персональными данными россиян

Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк уверен, что Федеральная налоговая служба незаконно продает информацию из своих баз посторонним лицам. Об этом в среду, 28 марта, заявил «URA.RU» сам политик, также поднявший этот вопрос на заседании бюджетного комитета Думы.
Как объясняет депутат, недавно, после покупки предприятия, он внес в налоговую свои обновленные данные, в частности, новый номер мобильного телефона. Практически сразу бизнесмену стали звонить сотрудники банков с коммерческими предложениями. По данным Сердюка, ему уже поступило 25 таких звонков.
«Я на себе ощутил, как у нас работает налоговая тайна. Они (звонящие — ред.) — настоящие профессионалы, знакомые с нейролингвистическим программированием. Ты их вроде посылаешь, а они тут же спрашивают: куда нам пойти? Это немыслимо. Идет наглая торговля базами. За последние два года огромное количество информации было открыто налоговыми органами. Я не могу обвинять, но уверен, что на 90% это так и есть», — комментирует Михаил Сердюк в разговоре с «URA.RU». Руководитель окружного УФНС Ольга Литова не ответила на звонок корреспондента агентства по мобильному телефону
Федеральный закон трактует персональные данные, как любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Номер телефона совместно с именем и фамилией человека может считаться персональными данными, так как с помощью его злоумышленники в состоянии раскрыть дополнительные сведения о личности гражданина.