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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Югры
18:28  28 марта 2018 0

Уральский депутат обвинил ФНС в торговле персональными данными россиян

8 съезд СР. Москва, справедливая россия, сердюк михаил, съезд
Коллеги рекомендовали Сердюку жаловаться в ФНС и прокуратуруФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк уверен, что Федеральная налоговая служба незаконно продает информацию из своих баз посторонним лицам. Об этом в среду, 28 марта, заявил «URA.RU» сам политик, также поднявший этот вопрос на заседании бюджетного комитета Думы.

Как объясняет депутат, недавно, после покупки предприятия, он внес в налоговую свои обновленные данные, в частности, новый номер мобильного телефона. Практически сразу бизнесмену стали звонить сотрудники банков с коммерческими предложениями. По данным Сердюка, ему уже поступило 25 таких звонков.

«Я на себе ощутил, как у нас работает налоговая тайна. Они (звонящие — ред.) — настоящие профессионалы, знакомые с нейролингвистическим программированием. Ты их вроде посылаешь, а они тут же спрашивают: куда нам пойти? Это немыслимо. Идет наглая торговля базами. За последние два года огромное количество информации было открыто налоговыми органами. Я не могу обвинять, но уверен, что на 90% это так и есть», — комментирует Михаил Сердюк в разговоре с «URA.RU». Руководитель окружного УФНС Ольга Литова не ответила на звонок корреспондента агентства по мобильному телефону

Федеральный закон трактует персональные данные, как любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Номер телефона совместно с именем и фамилией человека может считаться персональными данными, так как с помощью его злоумышленники в состоянии раскрыть дополнительные сведения о личности гражданина.

Эльдар Булатов
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