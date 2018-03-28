У пермской группы компаний «Камская долина» после продажи строящегося дома «Феникс» на Луначарского, появится возможность достроить ряд своих «зависших» объектов и ввести дома в ближайшем будущем, предположили в беседе с «URA.RU» в источники, знакомые с ситуацией.
О том, что ижевский девелопер «Талан» выкупил дом «Феникс» у «Камской долины», ранее сообщил портал Business Class со ссылкой на источники. В самом «Талане» журналистам пообещали рассказать подробности сделки позднее.
На данный момент у «Камской долины» остается шесть долгостроев — это пять домов жилого комплекса «Весна» и ЖК «Авиатор». По словам источников, по каждому из объектов денежные средства граждан привлекались через аффилированные КД компании. Сама же «Камская долина» застройщиком якобы никогда не выступала и выполняла функции технического заказчика или генерального подрядчика строительства.
«В части квартир этих домов финансирование строительства осуществлялось по договору инвестирования, заключенного между застройщиком и ЖСК „Синица“. В свою очередь ЖСК „Синица“ привлекало средства граждан по договору паенакопления. Основана оплата договора инвестирования ЖСК производилась векселями, — рассказал источник. — Остальная часть квартир приобреталась по договорам долевого участия, заключенным с ООО „Недвижимость“. В свою очередь, ООО „Недвижимость“ переуступала права требования на квартиры по договорам уступки (цессии) гражданам. В настоящий момент ООО „Недвижимость“ находится в конкурсном производстве».
В итоге денежные средства граждан в каждом случае остались в распоряжении так называемого инвестора, объяснил осведомленный собеседник. Векселя выпускались лицами, аффилированными к застройщику. При этом указанные аффилированные юридические лица являются неплатежеспособными.
В краевом Арбитражном суде сейчас также рассматривается дело о банкротстве ООО «КД Девелопмент». Компания заявляла ходатайство о переносе рассмотрения дела о банкротства на конец марта 2018 года, чтобы успеть ввести в эксплуатацию Переселенческую, 104 и передать гражданам. Иначе объект войдет в периметр банкротства. «При этом на сегодняшний день документы в инспекцию госстройнадзора на итоговую проверку не поданы», — сообщил источник агентства.
Оперативно получить комментарий в офисе «Камской долины» не удалось — на звонки журналиста здесь не ответили.