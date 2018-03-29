ФИФА проверит информацию о расистских выкриках на матче Россия-Франция

02:31 29 марта 2018 0

Российские болельщики якобы оскорбили французских футболистов (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Международная федерация футбола [ФИФА] начала проверку информации о расистских выкриках российских болельщиков во время товарищеского матча Россия-Франция в Санкт-Петербурге.

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи со случаями дискриминации, о которых сообщается в СМИ, в том числе и свидетельства наблюдателя от организации Fare. На данный момент мы не можем дать других комментариев до того, как не будет оценена вся доступная информация», — заявили Life в федерации футбола.

В спортивной организации также добавили, что придерживаются «нулевой толерантности» по отношению к дискриминации. В качестве борьбы с ней введена специальная трехшаговая процедура. Судья имеет право попросить огласить по стадиону предупреждение зрителям; в случае продолжения нарушений — остановить матч, а если поведение болельщиков осталось прежним, отменить игру. Эти правила будут действовать и во время ЧМ-2018.

По данным британского издания Metro, расистские выкрики на матче Россия-Франция были слышны, когда Усман Дембеле выполнял угловые удары. Кроме того, российские болельщики якобы оскорбили Поля Погба. Ррганизация Fare Network, которая занимается борьбой с проявлениями дискриминации и ксенофобии, попросила ФИФА проверить сообщения об этих нарушениях.