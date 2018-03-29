Следователи и спасатели назвали разные версии причин пожара в Кемерове

09:15 29 марта 2018 0

Путин распорядился проверить все версии «ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»

Расследованием пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» занимаются два ведомства — СКР и МЧС, на данный момент их специалисты пришли к различным выводам относительно причин страшной трагедии, в результате которой погибли 64 человека.

Сотрудники Следственного управление СКР придерживаются версии о коротком замыкании в электропроводке. Они полагают, что ответственные за случившееся — сотрудники комплекса. Их уже взяли под стражу. Работники пожарного ведомства уверены в том, что кто-то занес открытый огонь в торговый комплекс, пишет «Коммерсант». Эта версия находит себе подтверждение в бумагах заключения экспертов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“ по Кемеровской области».

Глава СКР Александр Бастрыкин, докладывая президенту России Владимиру Путину о работе своих подчиненных, пояснил, что версия о поджоге появилась со слов людей, против которых выдвигаются обвинения. Возможно, обвиняемые пытаются переложить ответственность на неизвестных поджигателей. По словам специалистов, высокая скорость распространяющегося огня стала следствием неработающей системы дымоудаления и пожаротушения, а также вентиляции, которая только раздувала пламя.

Глава государства потребовал от СК проверить все без исключения версии, а расследование должно быть объективным и прозрачным. «Сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — напоминает слова президента RT.