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Главные новости Курганской области
10:57  29 марта 2018 0

Курганскому ректору простили заимствования в диссертации и сохранили ученую степень

Пресс-конференция в Курганском Государственном университете. Курган. , прокофьев константин
Константин Прокофьев отстоял степень кандидата наукФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ректора Курганского государственного университета Константина Прокофьева не стали лишать ученой степени, несмотря на предоставленные доказательства заимствований, встречающихся в его кандидатской диссертации. Подробности заседания комиссии, которая состоялась в среду, 28 марта, в Москве рассказал «Новой газете» сооснователь «Диссернета» Сергей Заякин.

Комиссия разбирала информацию о якобы найденном плагиате в кандидатской диссертации Константина Прокофьева на тему «Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».

Оппонент ректора Сергей Заякин напоминает, что после начавшегося в 2017 году скандала, связанного с обнаруженными в диссертации ректора вуза заимствованиями, была обнародована информация о якобы изданной в 2010 году Прокопьевым монографии. Сообщалось, что книга стала основой для диссертации (это помогло бы опровергнуть основные обвинения в плагиате). Однако Заякин отмечает ряд несостыковок, в частности, он недоумевает, почему монография 2010 года была обнародована лишь в 2017 году и почему упоминаний о ней в диссертации Прокофьева нет. Есть и фактические несовпадения. «В ней [монографии 2010 года — прим. ред.] говорится о том, что уже произошло упрощение образования политических партий. Но таковое упрощение состоялось только в 2012 году», — пишет Заякин.

Эти и другие представленные аргументы комиссия посчитала недостаточными, чтобы отменить присужденную ректору ученую степень. Получить комментарии самого Константина Прокофьева не удалось. В пресс-службе вуза «URA.RU» заявили, что он выйдет на связь не раньше понедельника.

Татьяна Жаткина
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