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29 марта 2018
12:09  29 марта 2018 0

Прогноз «URA.RU» сбылся. Директором «Екатеринбург Арены» стала супруга топ-менеджера «Синары»

С футболом Тищенко знакома не понаслышкеФото: Оксана Тищенко, Facebook
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Директором стадиона «Екатеринбург Арена» стала Оксана Тищенко, ранее занимавшая пост исполнительного директора футбольного клуба «Урал». Назначение Тищенко «URA.RU» подтвердили представители ФГУП «Спорт-Инжиниринг», заказчика арен, которые возводили к ЧМ-2018 по всей стране.

В новом статусе Тищенко накануне уже приняла участие в региональном оперативном штабе подготовки к ЧМ-2018 в Екатеринбурге, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Она заверила, что готовность поля «Екатеринбург Арены» не вызывает сомнений, хотя погода, которая установилась на Урале, преподносит специалистам-гринкиперам не самые приятные сюрпризы.

Ранее «URA.RU» прогнозировало назначение Тищенко, жены директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева. Именно эта компания стала подрядчиком реконструкции Центрального стадиона. Тищенко не понаслышке знакома с футбольной тематикой, поскольку с 2009 года занимала должность исполнительного директора в ФК «Урал».

Напомним, что на поле «Екатеринбург Арены» в рамках группового турнира чемпионата мира по футболу состоится четыре матча: 15 июня сыграют Египет и Уругвай, 21 июня — Франция и Перу, 24 июня — Япония и Сенегал и 27 июня — Мексика и Швеция.

Иван Шестак
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