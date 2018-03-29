Директором стадиона «Екатеринбург Арена» стала Оксана Тищенко, ранее занимавшая пост исполнительного директора футбольного клуба «Урал». Назначение Тищенко «URA.RU» подтвердили представители ФГУП «Спорт-Инжиниринг», заказчика арен, которые возводили к ЧМ-2018 по всей стране.
В новом статусе Тищенко накануне уже приняла участие в региональном оперативном штабе подготовки к ЧМ-2018 в Екатеринбурге, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Она заверила, что готовность поля «Екатеринбург Арены» не вызывает сомнений, хотя погода, которая установилась на Урале, преподносит специалистам-гринкиперам не самые приятные сюрпризы.
Ранее «URA.RU» прогнозировало назначение Тищенко, жены директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева. Именно эта компания стала подрядчиком реконструкции Центрального стадиона. Тищенко не понаслышке знакома с футбольной тематикой, поскольку с 2009 года занимала должность исполнительного директора в ФК «Урал».
Напомним, что на поле «Екатеринбург Арены» в рамках группового турнира чемпионата мира по футболу состоится четыре матча: 15 июня сыграют Египет и Уругвай, 21 июня — Франция и Перу, 24 июня — Япония и Сенегал и 27 июня — Мексика и Швеция.