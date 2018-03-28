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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
20:51  28 марта 2018 0

На Ямале проверяют ТРЦ после кемеровского пожара. Результаты пугают

После трагедии в Кемерово по всей стране проверяют торгово-развлекательные центрыФото: Игорь Меркулов
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Инициированная окружной прокуратурой с участием специалистов ГУ МЧС РФ по ЯНАО проверка торгово-развлекательных центров дали первые неутешительные плоды. Сотрудники надзорных органов и экстренных служб зафиксировали серьезные нарушения, части заведений грозит приостановка деятельности.

Так, в Ноябрьске сотрудники прокуратуры и инспекторы госпожнадзора совместно с журналистами провели рейд по популярным у детей и подростков развлекательным центрам. В одном из них, двухэтажном детском кафе «Гриль-мастер», у пожарных возникли вопросы к путям эвакуации, сообщает местный телеканал «Ноябрьск 24».

Еще более серьезные проблемы выявили в батутном центре Mad Monkey, в котором ранее неоднократно травмировались дети и взрослые. Там не было огнетушителей и второго запасного выхода, а пожарная сигнализация оказалась неработающей. Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре, по результатам проведенных проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования, вплоть до предъявления исковых заявлений о приостановлении деятельности.

Как уже сообщало «URA.RU», проверки мест с массовым посещением людей — торговых и развлекательных центров, заведений общественного питания — проводятся с 28 марта окружной прокуратурой ЯНАО и сотрудниками МЧС. Поводом для них стали трагические события в Кемерове, где при пожаре в торгово-развлекательном центре погибло 64 человека.

Сергей Мороз
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