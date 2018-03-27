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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:16  27 марта 2018 5

В Екатеринбурге массово эвакуируют офисники и торговые центры

Эвакуация
Людей выводят из зданий под звук пожарной сигнализацииФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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После страшного пожара в Кемерове офисные и торговые комплексы в Екатеринбурге решили массово провести учебные пожарные тревоги. Вдобавок к ним прокуратура вместе с МЧС начала проверку всех торгово-развлекательных центров в Свердловской области. В соцсетях одно за другим появляются сообщения об эвакуации десятков людей.

Утром, 26 марта, в группе «Инцидент Екатеринбург» очевидец рассказал о пожарной тревоге, сработавшей в БЦ «Арена». Затем сигнализация прозвучала и в соседнем БЦ «Саммит», заметил горожанин. Также «URA.RU» стало известно об эвакуации утром строительного магазина «Леруа Мерлен».

В «Арене» и «Леруа» журналисту «URA.RU» сообщили, что тревоги были учебными и связаны с трагическими событиями в Кемерове. Администрации центров решили самостоятельно отработать порядок действий на случай ЧП, причем без участия МЧС. Сотрудники «Саммита» сообщения об эвакуации опровергли.

Также очевидцы рассказали о «толпе МЧС», нагрянувшей сегодня в ТК «Краснолесье» для проверки пожарной сигнализации. В торговом комплексе «URA.RU» подтвердили информацию. В пресс-службе МЧС по Свердловской области агентству сообщили, что такие проверки теперь будут проходить по всему региону.

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В Екатеринбурге из Ельцин Центра эвакуировали всех посетителей

«С сегодняшнего дня в свете последних событий прокуратура области с привлечением МЧС проводит проверки торгово-развлекательных заведений. В рамках этих проверок проверяется соблюдение всех требований пожарной безопасности, а также проводится инструктаж персонала, — отметили в пресс-службе МЧС. — Что касается эвакуации деловых центров, они инициированы руководством самих центров без участия сотрудников МЧС».

Ранее «URA.RU» писало о срочной эвакуации посетителей Ельцин Центра. Там, как уверяют в руководстве ЕЦ, сигнализацию включили хулиганы. Их теперь ищут на записях с камер наблюдения.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Официально известно о 64 погибших, в том числе 41 ребенке, еще порядка пятидесяти пострадавших обратились за медицинской помощью. По одной из версий, в момент пожара в ТЦ не работала система пожарной безопасности.

Сергей Дианов
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