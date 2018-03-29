Активисты ОНФ вслед за читателями «URA.RU» возмутились состоянием горсада в Кургане

Активисты Общероссийского народного фронта после жалоб горожан проверили состояние городского сада в Кургане и нашли его неухоженным. Эксперты обнаружили нерасчищенные от снега и мусора дорожки и площадки, разрушающиеся фонтан и другие капитальные конструкции, ржавые и неокрашенные ограждения, находящуюся в плохом состоянии тротуарную плитку. Также общественники отметили большое количество сугробов, которыми, несмотря на малоснежную зиму, усеяна территория горсада.
«Складывается впечатление, что городской сад ни летом, ни тем более зимой никому не нужен», — считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. Ситуацию с городским садом в Кургане активисты ОНФ взяли на контроль еще в 2015 году. Они инициировали ряд встреч, собрали около 10 тысяч подписей горожан и получили обещание администрации Кургана не застраивать горсад. «Из-за затянувшихся судебных тяжб между мэрией и арендатором, а также недостаточной активности чиновников в данном вопросе картина происходящего не меняется», — отмечают в ОНФ. Активисты Народного фронта обратились в администрацию Кургана с просьбой рассказать, какая работа велась с арендатором в целях приведения городского сада в достойный современный вид.
В ответ на запрос «URA.RU», которому также жаловались курганцы на состояние горсада, в мэрии напомнили, что арбитражный суд отклонил иск администрации по расторжению договора аренды. «Арендатор обязан разработать проект благоустройства территории городского сада и в дальнейшем выполнять благоустройство территории в соответствии с утвержденным проектом», — говорится в официальном письме за подписью директора курганского департамента архитектуры Елены Ивановой.
В свою очередь координатор проекта «Комфортная среда» в Зауралье Игорь Прозоров в разговоре с «URA.RU» заметил, что сейчас законодательство позволяет включать в планы реконструкции территории, находящиеся в аренде у частных лиц, если они являются общедоступными и за пользование ими не берется арендная плата.