В Нижнем Тагиле пройдет молодежный национальный фестиваль

В Нижнем Тагиле состоится молодежный национальный фестиваль «С чего начинается Родина». Два дня — 30 и 31 марта — для гостей и участников будут проходить мастер-классы по национальным танцам, лекции об истории и тренинги. Мероприятие состоится при благотворительной поддержке ЕВРАЗа.
Фестиваль направлен на формирование у молодого поколения толерантности и навыков культурного межнационального общения, на укрепление отношений между народностями, популяризацию традиций разных народов и повышение значения и роли национальных праздников в жизни горожан. Кроме того, фестиваль позволит духовно обогатиться и прикоснуться к богатой истории Нижнего Тагила.
Мероприятие устраивает общественная организация сохранения и развития башкирской культуры «Курултай башкир». Их проект «Праздник праздников» победил в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», получив грант в 300 тысяч рублей. Деньги также пойдут на организацию праздника «Сабантуй» и на покупку оборудования для музея «Курултай башкир».
Оба проекта победили среди 173 идей. Сам конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. У каждого из участников была возможность выиграть грант до 500 тысяч рублей. Общая сумма призового фонда в Нижнем Тагиле составила пять миллионов рублей. Следующий этап конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.
Культура — не единственный интерес ЕВРАЗа. Так, 30 марта в нижнетагильской школе №49 компания организует учебную мастерскую, где дети смогут овладеть навыкам электромонтажа. Идея школы «Профи-старт» — тоже один из победителей конкурса грантов. Проект школьной мастерской направлен на получение навыков востребованной на ЕВРАЗ НТМК профессии «электромонтаж». Кроме того, на этой площадке планируют готовить школьников для конкурса профессионального мастерства WorldSkills Junior.
Проект «Профи-старт» завоевал благотворительный грант в размере 400 тысяч рублей. На эти деньги купили оборудование для электромонтажа, расходные материалы, конструкции для стендов и инструмент для рабочих мест.