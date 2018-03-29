18:49 29 марта 2018 0

Света хватит только на экстренные действия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ряд больниц в Челябинской области получили уведомления о введении ограничения режима потребления электричества. Санкции вызваны систематической неоплатой счетов от снабжающей компании «Челябэнергосбыт».

Как рассказали «URA.RU» в компании, разобраться с долгами было поручено областному минздраву. С осени 2017 года ведомство не предприняло действенных шагов для урегулирования проблемы. «Тему долгов больниц мы неоднократно поднимаем и пытались её урегулировать на штабе по теплоэнергоснабжению, который дважды в месяц проходит в минстрое. Инициировали рассмотрение этого вопроса на межведомственной комиссии, — говорит директор по сбытовой деятельности „Челябэнергосбыт“ Андрей Святых. — В рамках работы Штаба минздраву было поручено ликвидировать задолженность».

Долги областных и районных больниц перед поставщиком электричества превысили 32 млн рублей. Одним из самых крупных должников является Городская клиническая больница №6, в которой накануне был уволен главный врач. Она должна более четырех с половиной миллионов рублей. Среди районных учреждений основными должниками являются больницы сёл Кизильское и Еткуль (долг 3,2 млн рублей), Кунашак и Уйское. Среди больниц муниципального подчинения — Октябрьская, Варненская и Аргаяшская ЦРБ.

Всем вышеназванным учреждениям выслано уведомление о том, что в скором времени их потребление ограничат. В разговоре с агентством пресс-секретарь ПАО «Челябэнергосбыт» Екатерина Демидова рассказала, что с сентября минувшего года предприятие ведет переговоры с минздравом. «У них были долгие переходы одного министра к другому [22 января место Сергея Кремлева занял его зам — Сергей Приколотин]. Мы понимаем, что бюджетные средства ограничены, но какие-то приоритетные, наверно, есть направления. Школы же платят, детские сады платят», — говорит Демидова и отмечает, что «некоторые больницы в списке неплательщиков не значатся».

Демидова объяснила, что в прошлом году в силу вступили поправки, согласно которым «неотключаемых учреждений больше нет». Получив уведомление, больницы обязаны в двухмесячный срок подготовиться к ограничению, принять меры для этого: поставить дизель-генераторы (которые по закону должны быть в их распоряжении). В противном случае предусмотрена административная ответственность должностных лиц от значительных штрафов вплоть до дисквалификации. В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова пообещала, что ведомство даст комментарий завтра, 30 марта.