Экс-главу фонда медицинского страхования Южного Урала лишили должности

Главный врач городской больницы №6 Челябинска Михаил Вербитский ушел в отставку. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, накануне, 27 марта, контракт с Вербитским был расторгнут по инициативе работодателя — управления здравоохранения города.
Контракт расторгнут без объяснения причин. По данным «URA.RU», городская клиническая больница (ГКБ) №6 имеет самую большую кредиторскую задолженность среди лечебных учреждений. Телефон Вербитского не отвечает. ГКБ №6 проверяло главное контрольное управление правительства области. По итогам аудиторской проверки было найдено много нарушений. По имеющимся данным, главврачом горбольницы №6 будет назначен экс-министр здравоохранения региона Сергей Кремлев.
Михаил Вербитский руководил областным фондом медицинского страхования, откуда уволился в 2014 году, после смены власти в регионе. По предложению мэрии возглавил ГКБ №6. В сентябре 2014 года избрался депутатом гордумы Челябинска.