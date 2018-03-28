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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
14:07  28 марта 2018 0

Экс-главу фонда медицинского страхования Южного Урала лишили должности

ВИП отставники, Челябинская область, тефтелев евгений, вербитский михаил
Контракт с Вербицким расторгли, не объясняя причиныФото: Кондрат Александров © URA.RU

Главный врач городской больницы №6 Челябинска Михаил Вербитский ушел в отставку. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, накануне, 27 марта, контракт с Вербитским был расторгнут по инициативе работодателя — управления здравоохранения города.

Контракт расторгнут без объяснения причин. По данным «URA.RU», городская клиническая больница (ГКБ) №6 имеет самую большую кредиторскую задолженность среди лечебных учреждений. Телефон Вербитского не отвечает. ГКБ №6 проверяло главное контрольное управление правительства области. По итогам аудиторской проверки было найдено много нарушений. По имеющимся данным, главврачом горбольницы №6 будет назначен экс-министр здравоохранения региона Сергей Кремлев.

Михаил Вербитский руководил областным фондом медицинского страхования, откуда уволился в 2014 году, после смены власти в регионе. По предложению мэрии возглавил ГКБ №6. В сентябре 2014 года избрался депутатом гордумы Челябинска.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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