Команду Тунгусова отстранили от подготовки праймериз

20:58 29 марта 2018 0

Губернатор Евгений Куйвашев показал, кто главный в отделении «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские единороссы дали старт намеченным муниципальным выборам 2018 года. На состоявшемся сегодня заседании регионального политсовета был утвержден состав оргкомитета праймериз, по итогам которых будет определен список партийных кандидатов в депутаты гордум Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара. В состав комитета, несмотря на ожидания, практически не вошли представители первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова.

К таковым можно отнести только двух представителей екатеринбургской команды — депутата Заксобрания, руководителя Екатеринбургского межмуниципального координационного совета «ЕР» Михаила Клименко и члена Екатеринбургской общественной палаты Олега Скворцова.

При этом результаты заседания политсовета продемонстрировали ослабление позиций Клименко. Ранее он считался одним из наиболее реальных претендентов на пост руководителя исполкома. Его внутрипартийным конкурентом называли действующего первого заместителя главы этой структуры Андрея Мозолина. На сегодняшнем мероприятии губернатор Евгений Куйвашев вручил благодарственную грамоту за активную работу на выборах президента Мозолину, обойдя вниманием Клименко.

«Это — сигнал, который говорит о реальном раскладе аппаратных сил в партотделении», — заявил «URA.RU» член областного политсовета «ЕР».

1/5 Владимир Тунгусов сидел не в президиуме, а в зале вместе с депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три четверти мест в оргкомитете заняли сторонники лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. Помимо него самого подготовкой праймериз будут заниматься следующие его друзья и единомышленники: депутаты Заксобрания Александр Серебренников и Сергей Никонов, руководитель областного совета сторонников «ЕР» Виктор Бабенко, руководитель региональной контрольной комиссии «ЕР» Константин Юферев и член РКК Вячеслав Никитенко.

1/5 Виктор Шептий рассказал об успехах партотделения на выборах президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лояльны Виктору Шептию руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России (МГЕР)» Артем Николаев и пресс-секретарь отделения МГЕР Ирина Виноградова. Дружественным ему считается также вошедший в состав комитета бизнесмен Сергей Майзель.

Ориентированы на Шептия исполнительный директор Центра проектных решений Алексей Степнов, член Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, руководитель ДОСААФ Свердловской области Аркадий Воробкало.

«Сложилось ощущение, что сегодня родилась новая «группа Шептия»

— более обширная и сильная, чем прежде», — поделился мнением представитель областного политсовета «ЕР». По его мнению, итоги заседания политсовета говорят об усилении позиций и влияния Виктора Шептия.

Остальных шестерых членов оргкомитета опрошенные «URA.RU» называют относительно независимыми от других групп влияния. Это руководитель свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев, его первый заместитель Андрей Мозолин, юрист исполкома ЕР Анна Кайгородова, руководитель областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, представитель Федерации профсоюзов Свердловской области Надежда Райченок и главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

В ближайшее время оргкомитет проведет первое заседание, после которого начнется прием заявлений по кандидатов на участие в праймериз. Уже на этом этапе единороссов могут ждать неожиданности. В частности, ожидается, что в предварительном голосовании на выборах в Екатеринбургскую гордуму примет участие бывший коммунист, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. На днях Виктор Бабенко принял от него заявление о вступлении в ряды сторонников «Единой России». Заявки могут подать также участники проекта, объединяющего потенциальных кандидатов по одномандатных округам — тех, кто с начала года выпускает агитматериалы, представляясь «Командой Путина».

Во второй половине апреля начнутся дебаты между участниками предварительного голосования. Сами праймериз намечены на 3 июня. Для выдвижения своего списка в гордуму Екатеринбурга единороссам необходимо будет отобрать 75 кандидатов.