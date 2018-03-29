21:54 29 марта 2018 0

Жильцы уже не видят смысла делать ремонт Фото: помощник депутата Госдумы Виталия Пашина Кирилл Усманов

Жилищная инспекция в Челябинске отказалась реагировать на жалобы жильцов из-за протекающей кровли. Людям сказали, что нужно подождать, пока растает снег. Информация дошла до депутата Госдумы от Челябинской области Виталия Пашина, который отправил в родной город помощников, чтобы разобраться в ситуации.

Проблемы с крышей в 47-м доме по улице Южный Бульвар начались в 2016 году, рассказала «URA.RU» директор управляющей компании Ленинского района Елена Матвеева. Тем не менее, она утверждает, что жалоб от жильцов уже давно не поступало, а то, что опубликовал депутат, было сфабриковано.

«У меня складывается впечатление, что это просто заказ. [Сейчас] ни одной жалобы о протечках в квартирах нет», — говорит Матвеева. По ее словам, минувшим летом был проведен ремонт кровли и пяти подъездов «на сумму более 700 тысяч рублей».

В беседе с «URA.RU» депутат Госдумы Виталий Пашин подтвердил, что жильцы жалуются именно на текущее состояние кровли. Но, поскольку находится на пленарном заседании, не может говорить и передает трубку помощнику — юристу Кириллу Усманову. Тот рассказал, что по поручению Пашина был в Челябинске 28 марта и осмотрел квартиры. «Четыре квартиры на верхнем этаже — условия невыносимые. Они даже ремонт боятся делать», — говорит он.

1/5 Встреча с жильцами Фото: Кирилл Усманов

По его словам, жилищная инспекция отказалась разбираться с проблемами жильцов в марте (в документах, опубликованных Пашиным, дата замазана). Они сослались на то, что при минусовых температурах проводить проверку «нецелесообразно» и порекомендовали ждать, пока снег на крыше не начнет таять. «В случае выявления протечек в весенний период вам необходимо обратиться в ООО «Управляющая компания Ленинского района-4», — говорится в документе.

Команда Пашина возмущена бездействием надзорного органа. «Если есть сигнал: акты, приложенные фотографии, вы хотя бы пройдитесь, посмотрите, что действительно вода течет. А они [жилищная инспекция] ответ предоставляет, что в марте минусовая температура. Так у нас сегодня минус, завтра плюс», — говорит юрист Усманов.

Рассуждая о причинах такого бездействия, Усманов говорит: тем, что директором УК Ленинского района до мая 2017 года являлся председатель Совета депутатов Ленинского района Андрей Владимирович Рябенко, а его однофамильцы являются учредителями еще трех УК, находящихся в одном доме. «Согласно ЕГРЮЛ, учредитель [ООО „Управляющая компания Ленинского района-4“] — Рябенко М.В. По этому же адресу расположены ООО „Управляющая компания Ленинского района“ — учредитель Рябенко Я.А., ООО „Управляющая компания Ленинского района-7“ и ООО „Управляющая компания Ленинского района-1“ — учредитель Рябенко М.В.; на официальном сайте Администрации Ленинского района директором одной из этих управляющих компаний указан Рябенко Андрей Владимирович», — говорится в сообщении депутата.

«Родственные связи, — считают в штабе Пашина. — Он [Рябенко] в прошлом году выиграл выборы, и, когда подавал документы, говорил, что он директор управляющей компании Ленинского района».

Комментарий у Андрея Рябенко взять не удалось. Главное управление жилищной инспекции по Челябинской области не смогло оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию. «URA.RU» направило в организацию запрос, где пообещали подготовить и прислать ответ с пояснениями.