Полиция изъяла скамейку, на которой отравили Скрипаля

08:18 24 марта 2018 0

Пока доподлинно неизвестно, каким веществом отравили бывшего разведчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские демонтировали скамейку в Солсбери, на которой были обнаружены после отравления бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом стражи порядка были одеты в защитные костюмы, пишет Sky News.

Скамейку спилили и упаковали в пластик, после чего вывезли из парка. Место, где были найдены в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь, находится под охраной.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом, напоминает RT.