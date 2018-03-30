Двадцать человек погибли после пересечения границы
В провинции Так Тайланда сгорел автобус. В салоне находилось 47 человек, половина из них оказались в огненной ловушке и погибла.
Два десятка человек сгорели, еще трое пострадали, передает телеканал RT. Причина пожара пока неизвестна. Автобус двигался в составе колонны. Все погибшие — рабочие-нелегалы из Мьянмы.
Из-за проблем с безопасностью на дорогах Таиланда ежегодно гибнет 24 тысячи человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.