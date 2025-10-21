Юристы «развели» Митрошину на 56 миллионов рублей

Юристы Митрошиной обманули ее на 56 миллионов рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российскую блогершу Александру Митрошину обманули на 56 миллионов рублей. Подозреваются ее же юристы. Об этом написали новостные telegram-каналы.

«Александру Митрошину развели на 56 млн рублей, обещая вычеркнуть из „чёрных списков“ Интерпола и Администрации Президента РФ», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что никаких «черных списков не существовало». Подозреваемыми в мошенничестве являются адвокаты Митрошиной.

Налоговая начала проверку против Митрошиной в 2022 году. Весной 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, однако ее юристы, в частности Алиса Волхова, заверили, что решат все проблемы.

Продолжение после рекламы

Позже Волхова предложила Митрошиной оформить гражданство Вануату для того, чтобы путешествовать по миру без виз. Блогерша потратила 11 млн рублей, однако с гражданством не вышло. Юристы объяснили, что она якобы находится в «черных списках интерпола», а позже в «черных списках Администрации Президента». Эта проблема также решалась за деньги Митрошиной через юристов. В дальнейшем они также вымогали через нее деньги на «решение проблем».