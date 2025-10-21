Юристы «развели» Митрошину на 56 миллионов рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российскую блогершу Александру Митрошину обманули на 56 миллионов рублей. Подозреваются ее же юристы. Об этом написали новостные telegram-каналы.
«Александру Митрошину развели на 56 млн рублей, обещая вычеркнуть из „чёрных списков“ Интерпола и Администрации Президента РФ», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что никаких «черных списков не существовало». Подозреваемыми в мошенничестве являются адвокаты Митрошиной.
Налоговая начала проверку против Митрошиной в 2022 году. Весной 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, однако ее юристы, в частности Алиса Волхова, заверили, что решат все проблемы.
Позже Волхова предложила Митрошиной оформить гражданство Вануату для того, чтобы путешествовать по миру без виз. Блогерша потратила 11 млн рублей, однако с гражданством не вышло. Юристы объяснили, что она якобы находится в «черных списках интерпола», а позже в «черных списках Администрации Президента». Эта проблема также решалась за деньги Митрошиной через юристов. В дальнейшем они также вымогали через нее деньги на «решение проблем».
На юристов Волхову и Гольцеву возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В данный момент они признали свою вину и находятся под домашним арестом.
