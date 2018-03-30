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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:59  30 марта 2018 0

Челябинские металлурги подписали договор о сотрудничестве с престижным уральским вузом

Между университетом и компанией заключили договор о сотрудничествеФото: пресс-служба ПАО «ЧТПЗ»

Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина подписали дорожную карту о взаимодействии в 2018 году. Таким образом, УрФУ стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили начальник управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков и директор Центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин.

В рамках сотрудничества предполагается реализация совместных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также компания сможет корректировать образовательные программы студентов института, внедряя обучение, ориентированное на практику. Успешные студенты и выпускники УрФУ смогут посещать с экскурсиями цеха белой металлургии, проходить практику и стажировки в группе ЧТПЗ, рассказали в пресс-службе ПАО «ЧТПЗ».

По словам Дианы Матвеевой, сотни выпускников УрФУ предпочитают работать в ЧТПЗ. «Мы уверены, что подписание дорожной карты укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для Белой металлургии», — подчеркнула она. Олег Шешуков рассказал, что в 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров кафедры «Технологии и оборудование трубного производства». Таким образом, без отрыва от работы на Первоуральском новотрубном заводе, высшее образование получили 11 заводчан.

«Дорожная карта позволит расширить наше сотрудничество с компанией в части реализации образовательных программ, а также проведения совместных мероприятий, направленных на раскрытие потенциала студентов института и последующее трудоустройство в группу ЧТПЗ», — отметил директор Института новых материалов и технологий УрФУ.

Ксения Томашова
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