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30 марта 2018
29 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:10  30 марта 2018 0

На Урале хулиганы зверски избили прохожего клюшками. «У него голова как шайба стала»

Рокеры. Челябинск., драка
У пострадавшего не осталось живого места на голове (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ирбите хулиганы зверски избили молодого парня хоккейными клюшками. Пострадавший с серьезными травмами попал в местную больницу.

«Когда его привезли, он был совершенно трезвый. Говорил, что пошел за булочками в магазин, навстречу вышли парни с клюшками. Сказали: что по ночам ходишь, приключений ищешь? Избили, пинали ногами, голова у него как шайба. Сейчас в травме лежит, выживет», — рассказал «URA.RU» источник в местной ЦГБ. В столовой №5, рядом с которой произошло преступление, комментировать ситуацию отказались.

«Криминальная история, о которой идет речь, произошла 25 марта на улице Кирова, в старой части города. Ее участники друг друга знают. Потерпевший шел по улице. Рядом с ним остановился ВАЗ-2113. Из машины вышли четверо молодых людей. Между обидчиком и потерпевшим началась драка. Один избивал, трое других стояли рядом, так пояснили в УВД Ирбита. Затем компания вместе с потерпевшим поехала в магазин, там драка продолжилась. Прибывшие полицейские установили личности всех участников конфликта, потерпевшего доставили в больницу с многочисленными ушибами головы и подозрением на сотрясение головного мозга. Процессуальное решение будет принято после заключения судмедэкспертизы о степени тяжести травм потерпевшего. Подозреваемым является ранее судимый местный житель, известный под кличкой Селезень», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Данил Бардин
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