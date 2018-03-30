В Ирбите хулиганы зверски избили молодого парня хоккейными клюшками. Пострадавший с серьезными травмами попал в местную больницу.
«Когда его привезли, он был совершенно трезвый. Говорил, что пошел за булочками в магазин, навстречу вышли парни с клюшками. Сказали: что по ночам ходишь, приключений ищешь? Избили, пинали ногами, голова у него как шайба. Сейчас в травме лежит, выживет», — рассказал «URA.RU» источник в местной ЦГБ. В столовой №5, рядом с которой произошло преступление, комментировать ситуацию отказались.
«Криминальная история, о которой идет речь, произошла 25 марта на улице Кирова, в старой части города. Ее участники друг друга знают. Потерпевший шел по улице. Рядом с ним остановился ВАЗ-2113. Из машины вышли четверо молодых людей. Между обидчиком и потерпевшим началась драка. Один избивал, трое других стояли рядом, так пояснили в УВД Ирбита. Затем компания вместе с потерпевшим поехала в магазин, там драка продолжилась. Прибывшие полицейские установили личности всех участников конфликта, потерпевшего доставили в больницу с многочисленными ушибами головы и подозрением на сотрясение головного мозга. Процессуальное решение будет принято после заключения судмедэкспертизы о степени тяжести травм потерпевшего. Подозреваемым является ранее судимый местный житель, известный под кличкой Селезень», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.