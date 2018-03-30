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30 марта 2018
16:34  30 марта 2018 0

Прах Мавроди хотят развеять в космосе

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, мавроди, валюта
Необычные похороны основателя МММ могут состояться за счет энтузиастовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская компания SpaceWay предложила захоронить в космосе основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. По задумке компании, прах бизнесмена поместят в специальную капсулу и развеют на просторах вселенной.

«Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе. Если вам интересно это предложение — свяжитесь с нами», — цитирует сообщение SpaceWay издание Life. Отмечается, что капсула с прахом будет поднята на высоту 30 километров.

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», основатель «МММ» скончался на 63-м году жизни в Москве, 26 марта. Причиной смерти Мавроди стал сердечный приступ. На протяжении нескольких дней никто из родных бизнесмена не желал забирать его тело, в связи с чем Мавроди мог быть похоронен за государственный счет как неимущий. Позже родственники Мавроди все-таки объявили о желании заняться его погребением, уточняет «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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