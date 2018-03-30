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30 марта 2018
17:21  30 марта 2018 0

Оператора зловонного мусорного полигона в Волоколамске привлекут к уголовной ответственности

В Волоколамске ввели режим ЧС из-за свалкиФото: скриншот видео

Компания, которая использует мусорный полигон в подмосковном Волоколамске, понесет ответственность за ситуацию с отравлением местных жителей испарениями со свалки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.

Подмосковное минэкологии выявило серьезные нарушения в работе свалки, цитирует телеканал 360 слова Вихарева. Ведомство потребует привлечь компанию-оператора мусорного полигона «Ядрово» сразу по нескольким статьям — речь, вероятно, будет идти и об уголовной ответственности. В «Ядрово» также возьмут образцы почвы и воды, чтобы выяснить, какой ущерб был нанесен экологии.

Между тем 30 марта стало известно, что из-за ситуации со свалкой в Волоколамском районе ввели режим повышенной готовности. Жителям начали выдавать индивидуальные средства защиты, из города эвакуируют беременных женщин и детей. В начале марта на мусорном полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего множество школьников Волоколамска попали в больницы с отравлением.

Дарья Корчак
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