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30 марта 2018
29 марта 2018
05:42  30 марта 2018 0

В Волоколамске введут режим ЧС из-за опасной свалки. Из города эвакуируют беременных и детей

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, васильевская свалка
Неприятный запах не дает жителям города спокойно жить (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил, что в городе поэтапно введут режим ЧС из-за проблем с мусорным полигоном «Ядрово». На это время из города вывезут беременных женщин и детей.

«Введен режим повышенной готовности. Завтра заседание областной комиссии. Мы будем запрашивать силы и средства на областном уровне. В том числе и финансовые, чтобы быстрее реагировать и помогать людям», — рассказал Вихарев. Он отметил, что инцидент зашел слишком далеко, причем именно полигон и местная власть создали эту проблему, так как не выполнялись элементарные требования экологической безопасности, пишет ФБА «Экономика сегодня».

По словам главы городского поселения Волоколамск Петра Лазарева, на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Волоколамского района были определены три направления, которые находятся в приоритете. Одно из которых — обеспечить школьников защитными масками, а школы — средствами обеззараживания токсинов от выбросов. На время ЧС из города вывезут беременных и детей.

Напомним, полигон ТБО под Волоколамском привлек внимание общественности в конце февраля, когда местные жители стали жаловаться на неприятный запах. В марте из-за выброса свалочного газа в больницы с отравлением начали обращаться школьники. Терпение жителей города стало подходить к концу, на стихийной акции протеста они довольно негативно встретили губернатора Московской области Андрея Воробьева, приехавшего в Волоколамск. Позже стало известно об отставке главы Волоколамского района, на которого местные жители обрушились со шквалом критики. На полигоне власти стали реализовывать систему утилизации свалочного газа. Отмечается, что в Кремле борьбу с выбросами свалочного газа назвали «научной задачей».

Александр Черноскутов
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