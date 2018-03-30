Жителям Волоколамска выдают респираторы, чтобы не задохнулись от дыма со свалки

12:49 30 марта 2018 0

Людям выдают маски и респираторы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Режим повышенной готовности ввели в Волоколамском районе Подмосковья в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Населению уже начали выдавать индивидуальные средства защиты.

«Главой администрации принято решение о введении режима повышенной готовности и выдачи населению средств индивидуальной защиты», — цитирует РИА «Новости» представителя регионального главка МЧС РФ. По его словам, часть людей уже получила такие средства. Помощник главы Волоколамского района Ирина Вешкарева подтвердила, что режим повышенной готовности уже действует.

Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, после чего в Волоколамске множество школьников обратились в больницу. Некоторых госпитализировали. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что из-за введения режима ЧС из города временно вывезут беременных женщин и детей, напоминает «Национальная служба новостей». В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт и впоследствии рекультивирован, пишет «Федеральное агентство новостей».