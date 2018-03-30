В Прикамье риелтор убивала клиентов, чтобы получить их квартиры

В Пермском крае женщина-организатор банды риелторов, присваивавших себе квартиры клиентов, приговорена к 20 годам колонии общего режима. В пяти случаях преступники пошли на убийство ради получения недвижимости и выручки от сделок.
Банда, организованная 38-летней владелицей риелтерского агентства, действовала в Березниках и Усолье в 2015-16 годах. Преступники обманным путем получали права собственности на недвижимость пермяков, а также похищали денежные средства, вырученные от продажи имущества местных жителей. В общей сложности от действий риелторов пострадали 10 человек, пять из них были убиты.
«Благодаря слаженным действиям следователей следственных подразделений СКРФ по Пермскому краю и сотрудников полиции была установлена причастность членов группы к семи эпизодам мошеннических действий, двум эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам пяти человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.
Помимо сурового тюремного заключения, организатору банды придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Ее «подчиненные» приговорены к 16 и 17 годам колонии строгого режима.