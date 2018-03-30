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Главные новости Пермского края
18:29  30 марта 2018 0

В Прикамье риелтор убивала клиентов, чтобы получить их квартиры

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Банда присваивала себе квартиры пермяковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае женщина-организатор банды риелторов, присваивавших себе квартиры клиентов, приговорена к 20 годам колонии общего режима. В пяти случаях преступники пошли на убийство ради получения недвижимости и выручки от сделок.

Банда, организованная 38-летней владелицей риелтерского агентства, действовала в Березниках и Усолье в 2015-16 годах. Преступники обманным путем получали права собственности на недвижимость пермяков, а также похищали денежные средства, вырученные от продажи имущества местных жителей. В общей сложности от действий риелторов пострадали 10 человек, пять из них были убиты.

«Благодаря слаженным действиям следователей следственных подразделений СКРФ по Пермскому краю и сотрудников полиции была установлена причастность членов группы к семи эпизодам мошеннических действий, двум эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам пяти человек», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

Помимо сурового тюремного заключения, организатору банды придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Ее «подчиненные» приговорены к 16 и 17 годам колонии строгого режима.

Сергей Макеев
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