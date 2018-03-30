20:53 30 марта 2018 0

В челябинском ЗСО произошел первый гей-скандал Фото: Alberto Chicote/Wikipedia

Первый публичный гей-скандал произошел в Заксобрании Челябинской области после утверждения на заседании последней трети членов Общественной палаты области. Парламентарий из Златоуста Ольга Мухометьярова высказала недоумение по поводу того, что одного из новых членов ОП выдвинула общественная организация, защищающая геев и секс-работников, передает корреспондент «URA.RU».

По словам одного из депутатов, попросившего не называть его, бурное обсуждение произошло после заседания в «закрытой» парламентской столовой, где питаются только народные избранники. «Почему мы … [геев] от ЗСО в Общественную палату тянем!», — громко сказала Мухометьярова, как бы ни к кому не обращаясь. Ее поддержал единственный депутат всех созывов ЗСО Виктор Чернобровин. «Действительно, такая большая область, а достойных людей не нашли. Или казнокрады, или … [геи]», — заявил он. В дискуссию включились другие депутаты.

Мухометьярова подтвердила корреспонденту «URA.RU», что считает странным выдвижение Ильи Волчегорского именно от городской общественной организации «Независимый исследовательский центр „Есть мнение“». «Нет претензий к человеку. Волчегорский — ректор медакадемии, эксперт в своей области, внесет большой вклад в деятельность палаты. Вопросы к программе, которую реализует организация, выдвинувшая его. В отчетности за 2016 год, когда „Есть мнение“ освоило грант в 10 млн рублей на программу профилактика здоровья мужчин, практикующих секс с другими мужчинами, и секс-работников. Причем, организация указывает, что является партнером администрации Челябинска. Я действительно произнесла реплику. Но не понимаю, почему мы пропагандируем семейные ценности, а потом вдруг кто-то ставит приоритетом организацию, защищающую геев. В регионе много некоммерческих организаций, которые работают на грантах, но чтобы миллионы осваивали на работу с геями, для меня это дико! Не знаю, почему мы вообще выделяем гранты таким организациям», — заявила депутат.

Ольга Мухометьярова подняла тему, которую никто не решался озвучивать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета по законодательству ЗСО Анатолий Брагин, курировавший отбор кандидатов в Общественную палату, заявил, что Ольга Мухометьярова голосовала за предложенный список. «Мы строго в соответствии с законом рассматривали кандидатуры, которые выдвигались некоммерческими организациями. В уставных документах организаций ничего противозаконного не было. Волчегорский — уважаемый и авторитетный человек. Ни у кого нет сомнений, что он будет полезен в работе ОП», — считает депутат.

Дозвониться до Ильи Волчегорского не удалось. Руководитель центра «Есть мнение» Юрий Авдеев заявил, что его организация занимается профилактикой ВИЧ-инфекции среди разных слоев населения. «Депутату Мухометьяровой надо сказать, что есть национальная стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией, подписанная премьер-министром Дмитрием Медведевым. Там уделяется особое внимание четырем группам населения, наиболее зараженным: наркозависимые, секс-работники, заключенные и мужчины, практикующие секс с мужчинами. Национальная стратегия для нас — приоритет. Мы тестируем все население Челябинска, в числе которого есть и все указанные категории. Мухометьярова должна знать, что при первом вице-губернаторе Евгении Редине создан совет по проблемам ВИЧ. Это работа, мы не можем кого-то выкинуть за борт. Удивляет людоедская позиция некоторых людей. У нас все равны по Конституции. Кого мы должны лечить — бабушек? Мы лечим тех, кто подвержен заражению ВИЧ», — объяснил общественник.