{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
23:07  30 марта 2018 0

Появилась запись спасения детей из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. ВИДЕО

Акция
В пожаре погиб 41 ребенокФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Кадры спасения детей из горящего ТЦ «Зимняя вишня» попали на камеры видеонаблюдения. Фрагмент, опубликованный Telegram-каналом Mash, демонстрирует, насколько быстро дым распространялся по помещениям.

В первой половине ролика видно, что дети укрываются от пожара в отделении Сбербанка, расположенном на территории торгового центра. Сразу после того, как школьникам удалось покинуть помещение, его полностью заволокло дымом и видеонаблюдение отключилось.

Напомним, что страшный пожар в столице Кузбасса произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человек, большинство из них — дети. Позже выяснилось, что торговый центр возводился без получения необходимых разрешений на строительство. Следственный комитет завел уголовное дело против начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Также в СИЗО отправлена владелица «Зимней вишни» Юлия Богданова и еще несколько фигурантов дела.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров