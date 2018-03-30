23:07 30 марта 2018 0

В пожаре погиб 41 ребенок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кадры спасения детей из горящего ТЦ «Зимняя вишня» попали на камеры видеонаблюдения. Фрагмент, опубликованный Telegram-каналом Mash, демонстрирует, насколько быстро дым распространялся по помещениям.

В первой половине ролика видно, что дети укрываются от пожара в отделении Сбербанка, расположенном на территории торгового центра. Сразу после того, как школьникам удалось покинуть помещение, его полностью заволокло дымом и видеонаблюдение отключилось.

Напомним, что страшный пожар в столице Кузбасса произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человек, большинство из них — дети. Позже выяснилось, что торговый центр возводился без получения необходимых разрешений на строительство. Следственный комитет завел уголовное дело против начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Также в СИЗО отправлена владелица «Зимней вишни» Юлия Богданова и еще несколько фигурантов дела.