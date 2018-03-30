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30 марта 2018
20:45  30 марта 2018 0

Систему пожаротушения «Зимней вишни» могли отключить из-за бутика для подруги гендиректора

Юлия Богданова велела отключить систему пожаротушения в торговом центреФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Следственном комитете России рассказали о задержании еще двух фигурантов уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре. Речь идет о начальнике инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Тензилии Комковой и гендиректоре компании — собственнике «Зимней вишни» Юлии Богдановой.

После трагедии в торговом центре Богданова несколько дней скрывалась, была объявлена в розыск и задержана минувшей ночью, передает телеканал НТВ. По версии следствия, именно она отвечала за соблюдение пожарной безопасности и никак не реагировала на замечания сотрудников о сбоях в работе системы.

По некоторой информации, именно Юлия Богданова велела срезать трубу, подающую воду в разбрызгиватели и гидранты. Сделала она это потому, что хотела открыть в ТЦ бутик для подруги, но места не хватало. Незаконная перепланировка произошла в 2017 году, а за несколько дней до трагедии система пожаротушения вышла из строя окончательно. Тогда Богданова приказала отключить ее и таким образом «решить» проблему.

Следствие считает, что «прикрывала» Богданову Тензилия Комкова. Против начальницы государственного строительного надзора области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Предполагается, что Комкова намеренно закрывала глаза на все нарушения и подписывала разрешительные документы.

Дарья Корчак
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