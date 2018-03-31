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31 марта 2018
30 марта 2018
01:03  31 марта 2018 0

Игорь Востриков рассказал, почему его отношение к трагедии в «Зимней вишне» изменилось

Мужчина потерял не только жену и сестру, но и троих маленьких детейФото: Игорь Востриков, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» сразу пятерых родственников — жену, сестру и троих детей — рассказал журналистам, почему он несколько раз менял свое мнение о случившемся. По словам мужчины, те, кто вбросил лживую информацию о сотнях погибших, пустил граждан по ложному следу.

«Пошли по ложному следу — начали искать этот обман, утаивание жертв, — приводит слова Вострикова „Лайф“. — В то время как надо было заниматься действительно важными вопросами. Надо было заниматься тем, как тушился пожар, и искать тех, кто допустил, что в торговом центре вообще не предпринимали мер противопожарной безопасности».

По словам активиста, ему сложно сказать, для чего был сделан данный вброс. Самая распространенная версия — «разжечь Майдан». Так, во всяком случае, между собой называют случившееся кемеровчане.

Игорь Востриков поясняет, что стихийный митинг не носил политического характера, хотя и не отрицает, что среди собравшихся действительно были подстрекатели, а также люди, которые «хотели превратить митинг в балаган». Однако таких было очень мало, буквально единицы: 98% собравшихся — убитые горем родственники погибших.

«Надо понимать, мы были на эмоциях, — объяснил активист недоверие родственников погибших и пострадавших представителям власти. — Шли вбросы, мы думали, нас обманывают. На те вопросы, которые мы задавали, желаемых ответов не получали. Хотя твердили нам правду: нет этих 300 человек. Понимаете, эти фейки, они нас увели в сторону».

На обвинения в том, что власти его« купили», Востриков отвечает просто: «Я удвою эту сумму, а вы верните моих родственников».

Напомним, в результате пожара, произошедшего 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, из 41 ребенок. Пострадавшими более 70 человек. Как установили специалисты МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Кроме того, масштабам трагедии способствовало то, что оказалась отключена система экстренного оповещения о ЧС.

Евгений Александров
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