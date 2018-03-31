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Главные новости Тюменской области
08:46  31 марта 2018 0

Тюменцам предложили нырнуть в «магическое отверстие» в аквапарке. «Порнуха какая-то». ФОТО

Монтаж оборудования идет полным ходомФото: страница строящегося аквапарка во «Вконтакте»

Названия объектов строящегося в Тюмени аквапарка спровоцировали дискуссию среди горожан. Многие из них сочли, что они звучат в лучшем случае провокационно, а в худшем непристойно. Другие призывают земляков не преувеличивать.

Поводом для дискуссии стала публикация в одном из городских пабликов, где была представлена схема будущего аквапарка. Согласно ей, горки будут называться «Магическое отверстие», «Черная дыра», «Скольжение тела».

«Порнуха какая-то»; «Может что повеселее, дети все-таки (психика)»; «Не хватает влажной пещеры и заднего прохода»; «Похоже на этапы порнофильма», — отреагировали в комментариях пользователи группы «Тюмень» во «Вконтакте». Другие жители города предложили не фантазировать лишнего: «Люди додумывают в меру своей испорченности, вот и всё». И вообще спокойнее отнестись к названиям, тем более, что «это коммерческий проект и на ваше мнение инвестору плевать».

Оценить названия можно, но повлиять на их изменение уже не получится
Фото: группа «Тюмень», «ВК»

Тем временем, строительство аквапарка «ЛетоЛето» должно завершиться к маю. Всего в комплексе будет установлено 11 горок, общая протяженность аттракционов составит более километра, а высота главных из них будет превышать 20 метров.

Виктор Жуков
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