Названия объектов строящегося в Тюмени аквапарка спровоцировали дискуссию среди горожан. Многие из них сочли, что они звучат в лучшем случае провокационно, а в худшем непристойно. Другие призывают земляков не преувеличивать.

Поводом для дискуссии стала публикация в одном из городских пабликов, где была представлена схема будущего аквапарка. Согласно ей, горки будут называться «Магическое отверстие», «Черная дыра», «Скольжение тела».

«Порнуха какая-то»; «Может что повеселее, дети все-таки (психика)»; «Не хватает влажной пещеры и заднего прохода»; «Похоже на этапы порнофильма», — отреагировали в комментариях пользователи группы «Тюмень» во «Вконтакте». Другие жители города предложили не фантазировать лишнего: «Люди додумывают в меру своей испорченности, вот и всё». И вообще спокойнее отнестись к названиям, тем более, что «это коммерческий проект и на ваше мнение инвестору плевать».

Оценить названия можно, но повлиять на их изменение уже не получится

Фото: группа «Тюмень», «ВК»