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31 марта 2018
12:58  31 марта 2018 0

Фадеев рассказал, что в группе Serebro будет петь самая красивая девочка в мире. ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Девочку привели в офис музыкального лейбла ФадееваФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер из Кургана Максим Фадеев показал фанатам будущую участницу проекта. По его словам, шестилетняя Анастасия Князева из Перми вполне может войти в основной состав в 2030 году.

«Представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение „Между нами любовь“?» — спросил он у подписчиков в Instagram. По словам Фадеева, участницы группы пригласили Князеву в гости в офис музыкального лейбла продюсера MALFA.

Пользователи в комментариях восхитились снимком: «Она такая лапочка»; «Клаааааасс! Она потрясающая малышка. То видео с ней я пересматривала 100 раз»; «Мимишность зашкаливает». На снимке — Анастасия Князева, шестилетняя девочка-модель. В конце 2017 года ее признали самой красивой в мире. Также в Сети появилась запись, как она исполняет песню группы SEREBRO «Между нами любовь».

Виктор Жуков
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