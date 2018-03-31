Продюсер из Кургана Максим Фадеев показал фанатам будущую участницу проекта. По его словам, шестилетняя Анастасия Князева из Перми вполне может войти в основной состав в 2030 году.
«Представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года. Помните ее трогательное исполнение „Между нами любовь“?» — спросил он у подписчиков в Instagram. По словам Фадеева, участницы группы пригласили Князеву в гости в офис музыкального лейбла продюсера MALFA.
Пользователи в комментариях восхитились снимком: «Она такая лапочка»; «Клаааааасс! Она потрясающая малышка. То видео с ней я пересматривала 100 раз»; «Мимишность зашкаливает». На снимке — Анастасия Князева, шестилетняя девочка-модель. В конце 2017 года ее признали самой красивой в мире. Также в Сети появилась запись, как она исполняет песню группы SEREBRO «Между нами любовь».