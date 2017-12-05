18:20 05 декабря 2017 0

Девочка работает моделью с пяти лет ФОТО: скрин Instagram Насти

Шестилетнюю Анастасию Князеву назвали самой красивой в мире. До нее титул носила француженка Тилан Блондо. Девочка в модельном бизнесе с пяти лет. В июне 2015 года мама создала страницу дочери в Instagram. Маленькая Настя сразу привлекла внимание своей необычной внешностью — кукольным лицом и большими голубыми глазами, пишет британский Daily Mail.

У ее профиля больше 500 тысяч подписчиков, а каждая публикация собирает сотни восторженных комментариев. «Шладкая ты моя, как же я люблю эту красавицу, тьфу тьфу машаллах чтоб не сглазить», «Божечки, какая красивая», «Больше чем принцесса», «Невероятная девочка», — пишут пользователи.

Настя сменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову. Девочка представляет модельное агентство President Kids Management и работает с известными марками детской одежды. В октябре прошлого года Настя стала лицом бренда Mischka Aok. Помимо этого ее пригласили сняться в Amoreco и Kisabiano.