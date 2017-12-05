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05 декабря 2017
18:20  05 декабря 2017 0

Девочку из Перми признали самой красивой в мире. ФОТО

Девочка работает моделью с пяти летФОТО: скрин Instagram Насти

Шестилетнюю Анастасию Князеву назвали самой красивой в мире. До нее титул носила француженка Тилан Блондо. Девочка в модельном бизнесе с пяти лет. В июне 2015 года мама создала страницу дочери в Instagram. Маленькая Настя сразу привлекла внимание своей необычной внешностью — кукольным лицом и большими голубыми глазами, пишет британский Daily Mail.

У ее профиля больше 500 тысяч подписчиков, а каждая публикация собирает сотни восторженных комментариев. «Шладкая ты моя, как же я люблю эту красавицу, тьфу тьфу машаллах чтоб не сглазить», «Божечки, какая красивая», «Больше чем принцесса», «Невероятная девочка», — пишут пользователи.

Настя сменила на пьедестале француженку Тилан Блондо и россиянку Кристину Пименову. Девочка представляет модельное агентство President Kids Management и работает с известными марками детской одежды. В октябре прошлого года Настя стала лицом бренда Mischka Aok. Помимо этого ее пригласили сняться в Amoreco и Kisabiano.

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ФОТО: скрин страницы Насти в Instagram

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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