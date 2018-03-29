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29 марта 2018
22:48  29 марта 2018 0

Россия высылает американских дипломатов из Екатеринбурга. И закрывает генконсульство США в Питере

Французское посольство. Москва, лавров сергей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце, керри джон
О закрытии консульства заявил Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Россия отозвала согласие на работу генконсульства США в Петербурге и объявила персонами нон-грата двух сотрудников американского генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, покинуть пределы страны придется еще 58 сотрудникам посольства США в Москве.

Как уже сообщало «URA.RU», об ответных мерах России в «дипломатической войне» сообщил 30 марта глава МИД Сергей Лавров. «Зеркальные меры», по его словам, будут предприняты и в отношении других стран, присоединившихся к демаршу Великобритании и США, передает RNS.

Ранее россияне могли проголосовать в Сети, американское консульство в каком городе они считают нужным закрыть. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%) и на третьем — Владивосток (18%). О том, как «война послов» отозвалась на уральском представительстве США, сообщил телеканал НТВ.

Дарья Корчак
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