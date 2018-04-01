МЧС: пожар в кемеровской «Зимней вишне» развился мгновенно

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове распространился стремительно и лавинообразно. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
«Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — приводит слова Еникеева ТАСС.
Пожар и задымление распространились менее чем за минуту. Этому способствовали, по мнению Еникеева, поролоновые кубики в сухом бассейне и вентиляция, которая не отключилась во время пожара. Все приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего из торгового центра вывели более 700 человек, больше 20 человек спасли пожарные из уже горящего здания. В результате пожара погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.