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01 апреля 2018
17:35  01 апреля 2018 0

МЧС: пожар в кемеровской «Зимней вишне» развился мгновенно

Акция памяти жертв пожара в Кемерове возле памятника Орленку на Алом поле. Челябинск, гвоздики, цветы, траур, кемерово, игрушки
Огонь и дым распространились меньше чем за минутуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове распространился стремительно и лавинообразно. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — приводит слова Еникеева ТАСС.

Пожар и задымление распространились менее чем за минуту. Этому способствовали, по мнению Еникеева, поролоновые кубики в сухом бассейне и вентиляция, которая не отключилась во время пожара. Все приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего из торгового центра вывели более 700 человек, больше 20 человек спасли пожарные из уже горящего здания. В результате пожара погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.

Виктор Жуков
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