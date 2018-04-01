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23:50  01 апреля 2018 0

Обвиняемый в фальсификации доказательств бывший следователь из Челябинска объявлен в международный розыск

Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, полиция, внимание розыск
Обвиняемый в фальсификации доказательств следователь подался в бегаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший следователь СКР из Челябинска Алексей Батищев объявлен в международный розыск. Об этом журналистам рассказала консультант Металлургического районного суда Наталья Белозер.

По ее словам, Батищев обвиняется в преступлениях, связанных с искусственным созданием и фальсификацией доказательств по уголовному дело об особо тяжком преступлении. На протяжении четырех месяцев он содержался в СИЗО, но позже суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде и обвиняемый скрылся, пишет информагентство «Доступ».

Экс-следователь, как напомнила Белозер, является фигурантом уголовного дела, по которому также проходят его бывший коллега Денис Гуламов и две женщины. Потерпевшим признан предприниматель из Копейска, которому после развода с женой досталась половина имущества. Супругу и ее дочь не устроило такое положение дел и они обратились к Гуламову, который сфабриковал уголовное дело в отношении бизнесмена. На женщин также возбуждены дела за «Ложный донос» и «Дачу заведомо ложных показаний».

Более того, Батищев может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Причиной может стать получение им 100 тысяч рублей также за фальсификацию материалов уголовного дела. Эту информацию сейчас проверяют правоохранители.

Сергей Демин
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