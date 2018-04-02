В Кургане водитель автобуса ездил с зажатой в дверях пассажиркой

В Кургане водитель автобуса зажал дверями женщину и, не заметив, продолжил движение. Пользователи соцсетей считают, что пострадавшей стоит обратиться с заявлением в прокуратуру.
Информация о случившемся появилась в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на остановке «Школа №30» днем 31 марта. Женщина еще не успела зайти в салон, но водитель автобуса уже начал закрывать двери. Они сильно ударили пассажирку по спине и зажали ногу. При этом, как отметили очевидцы, водитель не затормозил и продолжил движение.
Свидетели не запомнили госномер транспортного средства. Пользователи посоветовали пострадавшей обратиться в местное транспортное управление и написать на водителя заявление в прокуратуру.