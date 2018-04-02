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Главные новости Курганской области
01:58  02 апреля 2018 0

В Кургане водитель автобуса ездил с зажатой в дверях пассажиркой

Вечерний город. Курган, автобус, свет фар, зима, бегущие дети, вечерний курган, дети на дороге
Пользователи соцсетей посоветовали написать на водителя заявление в прокуратуруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане водитель автобуса зажал дверями женщину и, не заметив, продолжил движение. Пользователи соцсетей считают, что пострадавшей стоит обратиться с заявлением в прокуратуру.

Информация о случившемся появилась в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на остановке «Школа №30» днем 31 марта. Женщина еще не успела зайти в салон, но водитель автобуса уже начал закрывать двери. Они сильно ударили пассажирку по спине и зажали ногу. При этом, как отметили очевидцы, водитель не затормозил и продолжил движение.

Свидетели не запомнили госномер транспортного средства. Пользователи посоветовали пострадавшей обратиться в местное транспортное управление и написать на водителя заявление в прокуратуру.

Александр Черноскутов
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